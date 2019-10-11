Полиция ищет серийного душителя пенсионерок

Три миллиона рублей получит тот, кто поможет поймать преступника, совершившего более 30 преступлений.

В Приволжском федеральном округе следователи объявили в уголовный розыск мужчину, который подозревается в серии преступлений, а тому, кто поможет в его поимке полиция обещает награду в 3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области.

Известно, что в период с 2011 по 2012 год мужчина убивал пенсионеров в возрасте от 75 до 90 лет на территории Приволжского и Уральского федеральных округов и в Татарстане. Он приходил в «хвущевки» и звонил в квартиры, представлялся соцработником, заходил в квартиру, а затем душил жертву. Порою орудием преступления мог служить и пояс от халата женщины.

Следственный комитет считает, что кража ценных вещей не главный мотив преступления.

Полиция составила портрет подозреваемого: молодой мужчина от 20 до 35 лет, ростом пример 175 см, худощавый и неприметный. Следователи также предполагают, что он вырос в неполной семье или вовсе без родителей, ранее судим и имеет низкий доход.

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