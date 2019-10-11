«Ночные бабочки» окружили детскую площадку в Петербурге

Жители города уже несколько лет борются с борделем в одной из квартир дома.

Жильцы одного из многоквартирных домов, расположенного на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, отчаявшись, обратились за помощью к Уполномоченной по правам ребенка Светлане Агапитовой.

Уже несколько лет петербуржцы борются с борделем, который открыт и расположен в одной из квартир их дома. Жители рассказали, что в подъезде регулярно появляются разные мужчины в разных состояниях, а также расхаживают откровенно одетые женщины.

По почтовым ящикам разбросаны визитки, а посетители увеселительного заведения нередко ошибаются номером квартиры и звонят к обычным жильцам со словами «я на отдых к девочкам».

Все это наблюдают несовершеннолетние дети людей, проживающих в доме, сообщает аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.

Но главное, что окна борделя выходят прямо на детскую площадку. На балкон в перерывах от работы, вероятно, выбираются покурить полуголые женщины. Дети все видят.

После бесполезных попыток получить поддержку и помощь в полиции раздосадованные жильцы начали самостоятельное расследование.

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