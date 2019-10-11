Оконные воры грабят женщин в Ленобласти

Полиция Тосненского района расследует дело о серии квартирных краж.

Вчера 10 октября полиция Тосненсокого района возбудила сразу несколько уголовных дел по факту кражи. Сразу три местные жительницы пострадали от «оконного вора».

Одна из пенсионерок, 59-летняя женщина, сообщила, что в ее квартиру в поселке Тельмана, через окно, отжав стеклопакет, пробрался вор и выкрал 133 тысячи рублей и драгоценности.

Подобное происшествие настигло и 21-летнюю девушку: из ее квартиры были украдены 25 тысяч рублей, 100 долларов, драгоценности и смартфон.

Третьей жертвой в череде краж стала 30-летняя женщина, делопроизводительница коммерческой организации: пропали 130 тысяч рублей, ювелирные изделия и мобильный телефон, сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

Полиция проводит расследование, ищет подозреваемых.

Ранее GazetaSPB сообщила, что в Ленобласти мужчина пырнул ножом собутыльника во время пьяной ссоры.