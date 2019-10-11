Стали известны регионы России, где живет больше всего алкоголиков

Почти 76 тысячам в 2018 году был впервые поставлен диагноз "алкоголизм" или "алкогольный психоз". Фото: Pixabay

Почти 76 тысячам в 2018 году был впервые поставлен диагноз "алкоголизм" или "алкогольный психоз". Фото: Pixabay

Больше всего жителей, страдающих от алкоголизма, проживает в Чукотском автономном округе.

Так, на соответствующий диагноз приходится 29 человек из десяти тысяч взрослых граждан. Второе место по числу алкоголиков заняла Якутия, где на то же число приходится 23 человека. Согласно статистике Министерства Здравоохранения, топ-3 замыкает Ненецкий автономный округ. Там на десять тысяч человек приходится 20 пациентов.

Как сообщает РБК, каждый десятый больной алкоголизмом проживает в Пермском крае, Башкирии, Татарстане или Пензенской области.

В минувшем году за медпомощью обратились более 2 млн россиян, страдающих от злоупотребления алкоголем.

Ранее в GazetaSPb сообщали о проверке пива. Ее провело Роскачество. Оказалось, что все марки не соответствуют требованиям.