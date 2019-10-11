В Москве провели операцию ребенку, родившемуся с тремя ногами

Столичные врачи провели успешному операцию маленькому пациенту, родившемуся с тремя ногами.

Новорожденный мальчик появился на свет в положенный срок. Однако врачи были подготовлены, что у ребенка будут врожденные патологии. Как предполагают медики, вероятно, должны были родиться близнецы, но второй плод не сформировался: выживший мальчик просто «забрал» часть брата.

В результате ребенок появился на свет с тремя ногами и удвоенной мочеполовой системой. Кроме того, у мальчика отсутствовало анальное отверстие и на средней ножке было две пяточки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

Мальчик родился в 2018 году и уже на первом месяце жизни перенес сложную операцию по удалению третьей ножки. Ребенок перенес её хорошо, как и две последующие: по исправлению патологий мочеполовой системы и аноректального порока.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об успешной операции по удалению родимого пятна у девочки из США, проведенной краснодарскими врачами.