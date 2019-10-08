Краснодарские врачи сделали прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Хирурги из Краснодара успешно провели первую операцию 6-месячной американке. Ей удаляли родимое пятно на лице.

Краснодарские медики удалили часть новообразования на лице малышки из США. На родине ей отказали в операции. Девочка пришла в себя, хирургическое вмешательство прошло без осложнений, сообщает ТАСС со ссылкой на коммерческого директора специализированной клиника лазерной и фотодинамической терапии Андрея Алексуткина.

По словам Алексуткина, в ходе операции врачи удалили часть невуса, расположенного на лбу девочки.

Диагноз ребенка — меланоцитарный невус, который является новообразованием и впоследствии может перерости в раковое заболевание. Американские врачи отказались браться за лечение, поскольку их методика предполагает проведение порядка 80 операций, а организм малышки может попросту не выдержать столько наркоза.

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