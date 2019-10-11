В МЧС опровергли взрыв в квартире на Светлановском проспекте

На Светлановском проспекте в Петербурге произошел взрыв. Инцидент случился на кухне в квартире на Светлановском проспекте, 71.

Со слов очевидцев, на шестиметровой кухне «что-то взорвалось». Они добавили, что было слышно два хлопка, выбило стекла и дверь. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что выбито также стекло духовой печи.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу и области, пожар охватил площадь в 0,5 квадратных метра. Жильцов выводить не стали, обошлось без пострадавших. Сотрудники также добавили, что информация о взрыве не соответствует действительности.

Ранее в GazetaSPb сообщали о мужчине, который вернулся домой после собственных похорон. Инцидент произошел из-за путаницы.