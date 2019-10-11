Житель Индонезии вернулся домой через несколько часов после своих похорон

Похоронный житель индонезийской деревни Гесикан пришел обратно домой. Его похоронили из-за путаницы.

В результате ДТП с мотоциклом погиб мужчина. Он получил серьезные травмы, из-за чего его не смогли опознать. Документов у погибшего также не обнаружили. Тогда правоохранители определили мужчину как владельца транспорта.

Как сообщает Asia One, в результате погибшим сочли 40-летнего строителя Сунарто. Тело передали родственникам. Они не смогли опознать останки, но словам полиции поверили. Однако не на долго, через семь часов «погибший» вернулся домой. Оказалось, что мужчина занял деньги у знакомого, а в качестве залога оставил ему свой мотоцикл.

Родственники решили, что в перезахоронении тела нет необходимости, поэтому только изменили надпись на надгробии.

Ранее в GazetaSPb сообщали о краже мотоцикла в Петергофе. Злоумышленникам придется ответить перед судом за совершенное преступление.