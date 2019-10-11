В Красносельском районе произошло серьезное ДТП. Спасатели срезали крышу Жигули и вытаскивали пассажиров

Вечером 11 октября в Красном Селе на улице Свободы произошло жуткое ДТП с участием Жигули и Kia.

В результате столкновения полностью «раскорежило» отечественный автомобиль и иномарку. Об этом сообщили очевидцы в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» «ВКонтакте». По словам очевидцев, спасателям пришлось срезать крышу Жигули, чтобы достать застрявших пассажиров.

По словам свидетелей ДТП, Kia пошла на обгон в сторону Ропши и спровоцировала столкновение с жигулями. По словам очевидце, от водителя Kia пахло алкоголем.

«В Жигулях пострадала только женщина в тяжёлом состоянии но в сознании, муж этой женщины чуть не с кулаками набрасывался на виновника но сдерживался и у него на лице была кровь. В киа не кто не пострадал сработали подушки», — рассказали очевидцы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в пластмассовые ограждения и собрал еще несколько машин.