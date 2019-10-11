Массовое ДТП на Каменном острове спровоцировала иномарка

Массовое ДТП на Каменном острове спровоцировала иномарка
Информации о пострадавших в аварии не поступало. Фото: https://vk.com/spb_today

Автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в пластмассовые ограждения и собрал еще несколько машин.

Информация об инциденте появилась в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Дорожно-транспортное происшествие случилось в Петроградском районе Петербурга на Каменном острове, неподалеку от Предтеченской церкви. По словам очевидцев, «Мерседес», следовавший по Каменноостровскому проспекту, внезапно развернулся и вылетел на встречную полосу.

После этого произошло лобовое столкновение с другим легковым автомобилем. Из-за резкого торможения, второй участник ДТП «собрал» еще две машины: «Хендай» и «Фольксваген».

Очевидцы считают, что причиной аварии послужили мокрые трамвайные рельсы, с которых резко «стартанул» «Мерседес».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о ДТП на Маршала Жукова, в результате которого опрокинулась ГАЗель.

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