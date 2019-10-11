На Маршала Жукова произошло ДТП и опрокинулась ГАЗель

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Петербурга произошло два дорожно-транспортных происшествия. Одна авария случилась следом за другой.

Инциденты были запечатлены на пересечении проспекта Маршала Жукова и дороги на Турухтанные острова сегодня, 11 октября. Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на участке от удара перевернулась ГАЗель.

«Через несколько минут на этом же перекрестке столкнулась вторая пара», — написал автор записи в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в GazetaSPb сообщали об аварии с участием автомобиля службы каршеринга. Водитель влетел в троллейбус и создал пробку.