На Маршала Жукова произошло ДТП и опрокинулась ГАЗель

В Кировском районе Петербурга произошло два дорожно-транспортных происшествия. Одна авария случилась следом за другой.
Инциденты были запечатлены на пересечении проспекта Маршала Жукова и дороги на Турухтанные острова сегодня, 11 октября. Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на участке от удара перевернулась ГАЗель.
«Через несколько минут на этом же перекрестке столкнулась вторая пара», — написал автор записи в социальной сети «Вконтакте».
Обстоятельства ДТП и информация о возможных пострадавших не приводятся.
Ранее в GazetaSPb сообщали об аварии с участием автомобиля службы каршеринга. Водитель влетел в троллейбус и создал пробку.