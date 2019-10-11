На Полюстровском проспекте перевернулся мусоровоз

На Полюстровском проспекте перевернулся мусоровоз
Груз разбросан по проезжей части. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 11 октября на Полюстровском проспекте перевернулась фура с металлоломом.

По словам очевидцев, водитель грузовика с металлоломом не справился с управлением. Машина повалилась на правый бок. Водитель не пострадал, а пассажир получил открытый перелом руки. При этом груз мусоровоза рассыпался по проезжей части.

Разгребать придется дорожникам.

«На Полюстровском проспекте в 22:15 перевернулся мусоровоз. Все живы, у пассажира открытый перелом руки», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Красносельском районе произошло серьезное ДТП. Спасатели срезали крышу Жигули и вытаскивали пассажиров.

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