Бывший губернатор Челябинской области сбежал в Швейцарию

Бывший губернатор Челябинской области сбежал в Швейцарию
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Фото: правительство Челябинской области

Экс-глава Челябинской области Борис Дубровский, которого подозревают в превышении служебных полномочий, уехал в Швейцарию.

Борис Дубровский скрылся от следствия в Швейцарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника.

Следственный департамент МВД уже принял к производству уголовное дело в отношении бывшего губернатора. Сумма ущерба от хищений бюджетных денег оценивается следствием в сумму свыше 20 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил увеличить свой оклад на 44%. Согласно его предложению, оклад должен повыситься с 18,8 тысяч рублей до 27,2 тысяч рублей.

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Бывший губернатор Челябинской области сбежал в Швейцарию
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