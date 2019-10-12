В Кингисеппском районе опрокинулась Toyota. Есть пострадавшие

В Кингисеппском районе опрокинулась Toyota. Есть пострадавшие
По факту случившегося проводится проверка. Фото: Pixabay

В Кингисеппском районе Ленобласти опрокинулся автомобиль Toyota RAV4.

Авария вечером 11 октября на дороге, которая соединяет Кингисепп и поселок Усть-Луга, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сообщается, что на 232-м километре трассы Toyota съехала в кювет и перевернулась.

В результате пострадали два человека. Пассажира и водителя иномарки доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вечером 11 октября на Полюстровском проспекте перевернулась фура с металлоломом. По словам очевидцев, водитель

Toyota дтп Кингисеппский район
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