В Кингисеппском районе опрокинулась Toyota. Есть пострадавшие

В Кингисеппском районе Ленобласти опрокинулся автомобиль Toyota RAV4.

Авария вечером 11 октября на дороге, которая соединяет Кингисепп и поселок Усть-Луга, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сообщается, что на 232-м километре трассы Toyota съехала в кювет и перевернулась.

В результате пострадали два человека. Пассажира и водителя иномарки доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вечером 11 октября на Полюстровском проспекте перевернулась фура с металлоломом. По словам очевидцев, водитель