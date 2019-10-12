Мошенница втерлась в доверие к 92-летней петербурженке и завладела 40 тысячами

В Красносельском районе Северной столицы мошенница похитила деньги у пенсионерки. Со слов пожилой жительницы, ее ввели в заблуждение.

Инцидент случился в пятницу, 11 октября, в доме 27 по улице Здоровцева. 92-летняя петербурженка рассказала, что неизвестная женщина, злоупотребив ее доверием, завладела денежными средствами в размере 40 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов приняли меры к розыску злоумышленницы.

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