В Ленобласти из дома безработного вынесли почти 2 млн рублей

Кража произошла в одном из частных домов в Ломоносовском районе Ленинградской области. Неизвестный украл ювелирные украшения и 1,9 млн рублей из сейфа.

Как стало известно GazetaSPb, с заявлением о краже в полицию обратился 59-летний безработный мужчина. Он рассказал правоохранителям, что в период с пяти до девяти вечера 10 октября кто-то пробрался в его дом через окно и вскрыл дверь сейфа, где заявитель хранил ценные вещи. В результате из сейфа пропали 1,9 млн рублей и ювелирные украшения.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят расследование с целью поимки злоумышленника, сообщает региональное управление МВД России.

Ранее GazetaSPb сообщала, что воры пробрались в частный дом в Токсово и вынесли деньги с пистолетом.