Фермер из Сланцевского района Ленобласти стала лучшим сельским блогером

Фермер из Сланцевского района Ленобласти стала лучшим сельским блогером
Фермер из Ленобласти Дарья Яковлева. Фото: instagram.com/daryasemm

Фермера из Ленинградской области Дарью Яковлеву наградили премией «Моя малая Родина» в номинации «Сельский блогер». Награждение проводилось в рамках агровыставки «Золотая осень».

На сегодняшний день на Instagram Дарьи подписаны 97 тысяч человек. Совместно с супругом она ведет хозяйство в деревне Дворище в Выскатском сельском поселении Сланцевского района. Два года назад семейная пара получила грант начинающего фермера.

Девушка начала вести свой блог в Instagram спустя полгода после получения гранта. Там она рассказывает пользователям о своем фермерском хозяйстве, семье и о Ленобласти. У нее в хозяйстве 40 овец и коз, бык, несколько котов и собак, а также лиса.

Ранее GazetaSPb сообщала, что фермерская продукция из Ленобласти будет представлена на Красной площади.

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