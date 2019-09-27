Фермерская продукция из Ленобласти будет представлена на Красной площади

Всего на ярмарке будет представлена продукция 12 ленинградских производителей. Фото: unsplash

Всего на ярмарке будет представлена продукция 12 ленинградских производителей. Фото: unsplash

Сельскохозяйственные предприятия из Ленинградской области примут участие на фестивале «Золотая осень» в Москве, где представят свою продукцию, сообщает пресс-служба областного правительства.

Фермерская ярмарка «Золотая осень» начнется 4 октября на Красной площади в столице и закончится 13 октября. В ходе агропромышленной выставки жители Москвы смогут приобретси рыбную продукцию компании «Петроград — 2», молочную — производства комбинатов «Лосево» и «Галактика», молочные и мясные продукты фермерского хозяйства «Муслим — 1», а также варенья, соленья, соки, сыры и рыбу от ряда других региональных представителей.

Всего на ярмарке будет представлена продукция 12 областных производителей, для них будет выделено три павильона.

Ленинградские производители будут участвовать в выставке благодаря поддержке из различных бюджетов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Ленобласти откроют фермерские лавки «СВОЁ».