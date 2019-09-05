В Ленобласти откроют фермерские лавки «СВОЁ»

Теперь покупатели будут знать, что приобретают экологически чистые продукты. Фото: pixabay

Теперь покупатели будут знать, что приобретают экологически чистые продукты. Фото: pixabay

В каждом районе региона могут появиться фермерские лавки, куда свою продукцию могут сдать фермеры и садоводы-любители со всей области. Об этом заявил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

В ходе рабочей поездки в Лугу Александр Дрозденко предложил запустить по региону сеть фермерских лавок «СВОЁ» с продукцией местных фермеров и садоводов-любителей. Об этом в GazetaSPb сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

По словам Дрозденко, с появлением этих лавок дачники избавятся от проблемы избытка урожая яблок, помидоров, кабачков и других овощей и фруктов. Он отметил, что теперь покупатели будут знать, что приобретают экологически чистые продукты.

Идея об открытии этих лавок появилась после проведения в Гатчине фестиваля крестьянско-фермерского хозяйства «СВОЁ».

Ранее GazetaSPb сообщала, что Фермерский фестиваль «Своё» прошел в Гатчине.