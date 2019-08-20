Фермерский фестиваль «Своё» пройдет в Гатчине

Фермеры представят свою продукцию на фестивале. Фото: svoe-fest.ru

Фермеры представят свою продукцию на фестивале. Фото: svoe-fest.ru

В Гатчине 31 августа и 1 сентября пройдет фермерский фестиваль «Своё». Участие в нем примут порядка 100 крестьянско-фермерских хозяйств.

Фермеры и производители продуктов питания представят свою продукцию. Гости фестиваля смогут приобрести овощи, фрукты, крупы, мед, мясо и молочную продукцию.

Развлекательную программу фестиваля составят мастер-классы, выступления творческих коллективов Петербурга и Ленобласти, посещение зоопарка и специально оборудованной детской зоны.

Деловая часть фестиваля предлагает фермерам познакомиться с мерами государственной поддержки. Им также расскажут, как повысить конкурентоспособность продукции и продвигать ее на экспорт.

Фестиваль «Своё» организован «Россельхозбанком» при поддержке региональных властей. Аналогичные мероприятия также пройдут в Туле и Великом Новгороде. Фестиваль уже принял Барнаул.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти объявили победителей конкурса “Ленинградский гектар”.