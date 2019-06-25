В Ленобласти 10 фермеров получили 10 га земли и 3 млн рублей

Земли им предоставят в Лодейнопольском, Бокситогорском и Подпорожском районах. Фото: https://pixabay.com

Земли им предоставят в Лодейнопольском, Бокситогорском и Подпорожском районах. Фото: https://pixabay.com

Они победили в рамках конкурса “Ленинградский гектар”.

Для участия в конкурсе, а также его победе, надо было предоставить проектную работу. Как отвечает заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, все проекты победителей можно будет еще доработать, чтобы принять участие уже в следующих по значимости конкурсах — “Начинающий фермер”, “Агростартап”.

Все победители первой волны получат до 10 га земли и 3 млн рублей “подъёмных”. Также возможность пользоваться всеми аграрными субсидиями, которые позволяют приобретать племенной скот, элитные семена, сельхозтехнику, строить дороги и жилье.

Лучшими фермерскими проектами оказались 8 из Ленобласти и 2 из Петербурга.

Победители будут заниматься выращиванием чеснока, клубники, малины, овощей, крупного рогатого скота мясной и молочной породы, коз, баранов и овец для производства овечьего сыра. Земли им предоставят в Лодейнопольском, Бокситогорском и Подпорожском районах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что почему коровам в Ленобласти хорошо живется.