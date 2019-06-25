В Ленобласти 10 фермеров получили 10 га земли и 3 млн рублей

Они победили в рамках конкурса “Ленинградский гектар”.
Для участия в конкурсе, а также его победе, надо было предоставить проектную работу. Как отвечает заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, все проекты победителей можно будет еще доработать, чтобы принять участие уже в следующих по значимости конкурсах — “Начинающий фермер”, “Агростартап”.
Все победители первой волны получат до 10 га земли и 3 млн рублей “подъёмных”. Также возможность пользоваться всеми аграрными субсидиями, которые позволяют приобретать племенной скот, элитные семена, сельхозтехнику, строить дороги и жилье.
Лучшими фермерскими проектами оказались 8 из Ленобласти и 2 из Петербурга.
Победители будут заниматься выращиванием чеснока, клубники, малины, овощей, крупного рогатого скота мясной и молочной породы, коз, баранов и овец для производства овечьего сыра. Земли им предоставят в Лодейнопольском, Бокситогорском и Подпорожском районах.
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