Толпа дорожников в Петербурге выталкивали из ямы с песком каршеринговое авто

Инцидент с участием каршерингового авто произошел днем 12 октября на Беговой улице. Фото: кадр из видео

Инцидент с участием каршерингового авто произошел днем 12 октября на Беговой улице. Фото: кадр из видео

Водитель каршерингового авто не заметил песочную насыпь на Беговой и провалился туда. Однако что-то делать с попавшим в яму автомобилем он не захотел и оставил его в таком состоянии. В итоге проблема свалилась на плечи дорожников.

Инцидент с участием каршерингового авто произошел днем 12 октября на Беговой улице в Приморском районе Петербурга. Видео с места событий выложил местный житель в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное».

Продемонстрировав мастерство парковки, клиент каршерингового сервиса отправился по своим делам, оставив автомобиль в яме на аварийном участке, где проводятся дорожные работы.

На кадрах видеозаписи видно, как около десяти мужчин в спецодежде пытаются вытолкать авто из песчаной насыпи. Спустя некоторое время им это удалось.

Видео: vk.com

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