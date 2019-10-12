Ученые из Японии оживили мертвый мозг

При этом клетки мозга, к которым не применяли инновационные поддерживающие технологии, умирали уже через 10 часов. Фото: https://pixabay.com/

При этом клетки мозга, к которым не применяли инновационные поддерживающие технологии, умирали уже через 10 часов. Фото: https://pixabay.com/

Японским исследователям удалось поддерживать жизнедеятельность мозга в течение 25 дней после того, как его извлекли из умершей мыши.

Впоследствии ученые рассказали, что время жизни органа может достигать 100 дней. Проведенный эксперимент позволит усовершенствовать технологию трансплантации органов и поможет пациентам, нуждающимся в пересадке органов или костных тканей.

Для поддержания жизни в извлеченном из трупа мозга японские исследователи изобрели микрожидкостное устройство, позволяющее органу по-прежнему получать питательные вещества. Благодаря специализированной мембране, ткани мозга увлажнялись, что позволяло поддерживать оптимальное для него состояние.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в тропических лесах Уганды исследователи обнаружили новый вид огромных ос.