Ученые обнаружили новые виды ос в тропическом лесу

Финские ученые нашли новый, паразитирующий вид ос в тропических лесах Уганды.

Так называемые риссины — довольно крупных размеров, особи достигают более десяти сантиметров в длину. Исследователи из университета Турку отмечают, что до них о риссинах почти не было информации. За все время было обнаружено лишь две самки, одна из них в 1930-е годы, другая — в 1980-е. Первую нашли на территории Конго, вторую — в Камеруне.

Однако ученым удалось открыть большое скопление ос этого вида на одном участке, в Уганде. Кроме риссинов, исследователи описали более десяти видов тропических видов ос. Это может значительно повлиять на представления о видовом разнообразии насекомых южноамериканских тропических лесов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что из Великобритании в Москву пытались провезти 20 миллионов особей насекомых.