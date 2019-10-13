Трое жителей Брянска убили мужчину и закатали тело в бетон

Пропавшего россиянина обнаружили забетонированным в Брянске. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

О пропаже 57-летнего мужчины в органы правопорядка сообщили его родственники. В результате оперативно-следственных мероприятий его тело нашли в гараже на улице Урицкого.

Как сообщается на официальном сайте регионального управления СК, труп тщательно спрятали. Для его извлечения правоохранителям пришлось вскрывать бетонный пол в помещении

Полицейским также удалось выйти на след подозреваемых. Так, трое граждан были заключены под стражу. В субботу, 12 октября, им предъявили обвинение в убийстве.

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