Трое жителей Брянска убили мужчину и закатали тело в бетон

Трое жителей Брянска убили мужчину и закатали тело в бетон
Тело обнаружили в гараже. Фото: Baltphoto/ Велимир Орехов

Пропавшего россиянина обнаружили забетонированным в Брянске. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

О пропаже 57-летнего мужчины в органы правопорядка сообщили его родственники. В результате оперативно-следственных мероприятий его тело нашли в гараже на улице Урицкого.

Как сообщается на официальном сайте регионального управления СК, труп тщательно спрятали. Для его извлечения правоохранителям пришлось вскрывать бетонный пол в помещении

Полицейским также удалось выйти на след подозреваемых. Так, трое граждан были заключены под стражу. В субботу, 12 октября, им предъявили обвинение в убийстве.

Ранее в GazetaSPb сообщали о полыхающей иномарке в Петербурге. Спасатели тушили возгорание около часа.

брянск задержание убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Пограничника Гарькавого 15 пожарных тушили квартиру
На «Скандинавии» погиб водитель-новичок
Трое жителей Брянска убили мужчину и закатали тело в бетон
Спасатели тушили полыхающий внедорожник на Богатырском
В Петербурге пройдет день фестивалей: сыр, китайские фонари и классическая музыка
Каршеринг не заметил забор на Подвойского и Солидарности
Каршеринг влетел в остановку на перекрестке Энгельса и Шостаковича
Пятеро, включая ребенка, погибли в ДТП с легковушками в Подмосковье