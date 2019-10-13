На Пограничника Гарькавого 15 пожарных тушили квартиру

В Красносельском районе Петербурга спасатели тушили квартиру. Инцидент случился сегодня утром, 13 октября, в доме №46 на улице Пограничника Гарькавого.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть около 7:30. К месту происшествия оперативно прибыли 15 спасателей на трех единицах спецтехники. Возгорание произошло в одной из комнат в трехкомнатной квартире.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу, на площади 18 квадратных метров горела обстановка. Пожарные полностью ликвидировали огонь к 7:57. Причины возгорания не приводятся.

Ранее в GazetaSPb сообщали о смертельном ДТП на трассе «Скандинавия». Водитель не справился с управлением и слетел в кювет. Мужчина погиб от полученных травм. Известно, что стаж водителя составлял около года.