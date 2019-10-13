На «Скандинавии» погиб водитель-новичок

На трассе «Скандинавия» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 потерял управление и вылетел в кювет.
Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 октября в Выборгском районе Ленобласти. 41-летний мужчина двигался в сторону Петербурга на 52-м километре трассы «Скандинавия», когда съехал в кювет и перевернулся.
Как сообщили в УГИБДД, мужчина моментально скончался от полученных травм, не дождавшись скорой помощи.
Стаж вождения погибшего около двух лет. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.
Ранее в GazetaSPb сообщали об убийстве в Брянске. Трое жителей убили мужчину, после чего забетонировали его тело. Подозреваемым предъявили обвинение в убийстве.