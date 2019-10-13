Нобелевский лауреат рассказал об основных причинах возникновения рака

Лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал рассказал об истинных причинах возникновения рака.
Он сказал, что основными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, связанных с разложением воды и появлением агрессивных форм кислорода.
«Я готов поставить деньги на то, что почти все случаи рака, известные медицине, возникают не из-за радиации, канцерогенов или ультрафиолета, а в результате естественных процессов жизнедеятельности внутри самих клеток, связанных с гидролизом и появлением агрессивных форм кислорода», — сказал Линдал, сообщает ТАСС.
Он также отметил, что предотвратить возникновение рака не представляется возможным по той причине, что кислород и вода являются неотъемлемыми составляющими жизнедеятельности организма. При этом Томас Линдал добавил, что можно лишь создать лекарства, которые будут способствовать более эффективному и безопасному уничтожению злокачественных опухолей.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что фастфуд может стать причиной развития раковых опухолей. Со слов исследователей, такие же последствия могут быть от еды быстрого приготовления. Фастфуд и различные полуфабрикаты содержат перфтороктансульфоновую кислоту (ПФАС), которая и приводит к развитию злокачественных опухолей. В исследовании Silent Spring Institute в США приняли участие 10,1 тыс. человек. Они рассказали химикам, о том, чем питались последние сутки, неделю, месяц и год. После у участников взяли образцы крови.