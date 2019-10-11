Фастфуд и полуфабрикаты могут привести к развитию рака

Фастфуд может стать причиной развития раковых опухолей. Со слов исследователей, такие же последствия могут быть от еды быстрого приготовления.

Фастфуд и различные полуфабрикаты содержат перфтороктансульфоновую кислоту (ПФАС), которая и приводит к развитию злокачественных опухолей. В исследовании Silent Spring Institute в США приняли участие 10,1 тыс. человек. Они рассказали химикам, о том, чем питались последние сутки, неделю, месяц и год. После у участников взяли образцы крови.

Как сообщили в MedicalXpress, люди, регулярно питающиеся домашней едой, имеют значительно меньше вредных веществ в своем организме. У тех, кто часто питается фастфудом, в крови обнаружено большое количество химикатов.

Исследователи также подчеркнули, что ПФАС могут также привести к заболеваниям щитовидной железы.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что подросток потерял слух и зрение из-за употребления фастфуда. Инцидент случился в США.