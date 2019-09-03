Подросток из Великобритании потерял слух и зрение из-за фастфуда

Сейчас молодой человек питается необходимыми для здоровья продуктами. Фото: pixabay

Сейчас молодой человек питается необходимыми для здоровья продуктами. Фото: pixabay

У 17-летнего подростка из Бристоля появились проблемы со слухом и зрением из-за того, что он питался одним фаст-фудом.

Когда мальчику было семь лет, медики поставили ему диагноз «Расстройство избирательного питания», поскольку он отказывался есть растительную пищу из-за ее «текстуры». Об этом пишет Independent.

В результате полного отказа от овощей и фруктов, ребенок на протяжении нескольких лет питался чипсами, колбасными изделиями, белым хлебом и прочим фаст-фудом.

В 15 лет у юноши появились первые проблемы со зрением. Врачи затруднялись с постановкой диагноза. Выяснить, чем страдает подросток удалось когда у него возникли проблемы со слухом. Медики диагностировали у британца оптическую нейропатию: дефицит кальция, витаминов и минералов. В течение двух лет подросток полностью утратил зрение.

Сейчас молодой человек питается необходимыми для здоровья продуктами, однако полностью восстановить его зрение и слух уже не получится. Врачи также прописали ему пищевые добавки с высоким содержанием необходимых витаминов и минералов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что психолог объяснил, как отучить подростков от фастфуда.