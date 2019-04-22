Психолог объяснил, как отучить подростков от фастфуда

Он считает, что не нужно и ничего запрещать — все и так получится.

Автор исследований рассказал, что нужно сыграть на духе протеста подрастающего поколения. Пока родители будут просить ребенка есть здоровую еду, запрещая употреблять фастфуд, подросток не перестанет меньше покупать бургеры или пиццу. Нужно убедить немного иначе, чтобы решение было принято самим ребенком.

Чтобы убедиться в правильности своих взглядов, психолог пригласил 362 школьников от 13 до 15 лет. Он разделили их на две группы – одной рассказывали о том, что производители вредной еды обманывают своих потребителей, а другим прочитали лекцию о пользе фруктов и овощей. После всех разговоров ребят отвели в кафе и предложили им заказать блюда самим. Ребята из первой группы не стали просить бургеров, а из второй, напротив, остались верны своим предпочтениям.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцы тратят на фастфуд больше москвичей.