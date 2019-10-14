После убийства мужчины в кафе в Кировске возбуждено уголовное дело

Убийство произошло в ночь на 13 октября в помещении кафе "Гызыл Гая" в Кировске. Фото: Google.Maps

Убийство произошло в ночь на 13 октября в помещении кафе "Гызыл Гая" в Кировске. Фото: Google.Maps

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства 26-летнего жителя города Кировск Ленинградской области.

Согласно данным следствия, убийство произошло в ночь на 13 октября в помещении кафе «Гызыл Гая» в Кировске. Неизвестный мужчина нанес не менее одного удара ножом в грудь 26-летнему потерпевшему. От полученных травм молодой человек скончался в больнице вскоре после госпитализации. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Ленобласти.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также разыскивают злоумышленника. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Ранее GazetaSPb сообщала, что мужчина с ножом напал на сотрудника ГИБДД в Зеленограде.