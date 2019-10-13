Мужчина с ножом напал на сотрудника ГИБДД в Зеленограде

Один из сотрудников полиции был тяжело ранен в ходе нападения.

Сообщилось, что в городе Зеленоград неизвестный мужчина вооружился ножом и напал на отделение ГИБДД, сообщается телеграм-канал Baza.

В ходе нападения один из сотрудников правоохранительных органов получил серьезную тяжелую рану. Пострадавшим оказался молодой человек 29 лет по имени Андрей Воробьев.

Сотрудники полиции арестовали агрессора. Цели нападения пока неизвестны. Предстоит расследование.

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