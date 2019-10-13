Диджея зарезали в кафе в пьяной драке

В городе Киров полиция расследует дело об убийстве молодого человека.

Ночью с субботы 12 октября на воскресенье 13 октября в больницу был доставлен в городскую Шлиссельбургскую больницу мужчина с ножевым ранением в районе сердца, скончался на операционном столе, сообщает 78.ru.

Известно, что это был мигрант, его ранили ножом в ходе пьяной драки в кафе под названием «Гызыл Гая» на Ладожской улице города Кировск.

По данным 78.ru, очевидец рассказал, что ночью в гостевой зал кафе выбежал официант с топором для разделки мяса, кричал и ругался матом. Один из гостей кафе обезвредил обезумевшего официанта, выбив топор из его рук. Затем неизвестный ударил ножом диджея. А группа кавказцев напала на парня, который все это снимал, также они оскорбляли девушек.

Полиция выясняет обстоятельства и детали произошедшего.

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