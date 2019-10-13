Скелет мужчины найден на Планерной в Петербурге

Скелетированный труп был закидан куртками.

Вчера, 12 октября, 35-летний петербуржец обнаружил скелет на обочине дороги у Планерной улицы.

Известно, что мужчина отошел на несколько метров от дороги неподалеку от дома номер 15 литера Б с целью справить нужду, но наткнулся на труп. Находка лежала в канаве и была забросана сверху куртками.

Мужчина вызвал полицию. В скором времени сотрудники правоохранительных органов прибыли и осмотрели труп. Сообщается, что он, видимо, был давно оставлен в этом месте, так как даже пол погибшего с трудом получилось установить.

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