Лахта Центр зажгла праздничную подсветку в честь выхода России в финал Евро-2020

Лахта Центр зажгла праздничную подсветку в честь выхода России в финал Евро-2020
Праздничное освещение Лахта Центра. Фото: vk.com/lakhtacenter

Владельцы небоскреба Лахта Центр поздравили сборную России с выходом в финал Евро-2020, впервые запустив праздничную подсветку с фирменными цветами «Зенита».

Сборная России обыграла команду Кипра 13 октября, тем самым обеспечив себе выход в финал Евро-2020. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу россиян. Сейчас Россия занимает второе место в турнирной таблице с 21 баллом.

В честь этого на небоскребе Лахта Центр включили бело-синее освещение на медиафасаде. «Газпром Арена» также зажгла праздничную подсветку в цветах триколора.

Напомним, что матчи Чемпионата Европы по футболу в следующем году пройдут в 12 европейских городах, включая Петербург.

Ранее GazetaSPb сообщала, что «Газпром Арена» поздравила сборную России с победой над Кипром и выходом на Евро-2020.

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Лахта Центр зажгла праздничную подсветку в честь выхода России в финал Евро-2020