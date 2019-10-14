Мужчина заживо сгорел при пожаре в Оредеже

Мужчина заживо сгорел при пожаре в Оредеже
Причины возгорания уточняются. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В ночь на 14 октября в поселке Оредеж Лужского района Ленинградской области загорелась квартира. Мужчина, личность которого пока не установлена, погиб.

Как сообщили в главном управлении МЧС России по Ленобласти, все произошло в половину второго ночи 14 октября. В одном из домов по улице Мелиораторов в поселке Оредеж загорелась квартира.

Пожарные справились с возгоранием за час. За это время огонь успел распространиться по площади в 24 метра. В ликвидации пожара участвовали девять огнеборцев и две спецмашины.

Как стало известно GazetaSPb, на пепелище было найдено тело мужчины. На данный момент правоохранители устанавливают его личность. Причины возгорания также остаются неустановленными.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Пограничника Гарькавого 15 пожарных тушили квартиру.

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