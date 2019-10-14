Свалка на Народной разрослась до четверти гектара

Свалка на Народной разрослась до четверти гектара
Свалка на Народной улице. Фото: МОО "Зеленый фронт"

Незаконная свалка образовалась близ улицы Народной в Невском районе Петербурга. В высоту горы мусора достигли трех метров.

Свалка разместилась в 200 метрах от дома 102/5 по Народной улице на участке между железнодорожными путями и газопроводом. Об этом сообщила общественная экологическая организация «Зеленый Фронт».

«Эта свалка очень удобно расположена для несанкционированного сброса отходов и если в ближайшее время не принять меры по ограничению заезда на неё, мусорные горы очень быстро вырастут», — отметил руководитель организации Егор Леонтьев.

Завалы мусора, по данным активистов, занимают около 0,25 га. Среди отходов можно найти покрышки, строительный мусор, пластиковые емкости, поддоны и порубочные остатки.

Разрастается свалка преимущественно по ночам. После заката неизвестные привозят новые горы мусора, рассказал один из излекателей металла.

О свалке активисты сообщили в надзорные ведомства. Ожидается, что будут приняты меры.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о незаконной свалке вдоль Индустриального проспекта. Отходами, по словам общественников, завалили придорожную канаву. Протяженность свалки составляет около 200 метров.

зеленый фронт народная улица незаконная свалка новости спб свалка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мэр Абакана Николай Булаткин скончался в ДТП в Красноярском крае
Стало известно, кому в Петербурге не стоит бояться безработицы
Юного мигранта подозревают в изнасиловании двух школьниц в Петербурге
Онколог прокомментировал сплетни о скорой кончине Заворотнюк
Свалка на Народной разрослась до четверти гектара
Из петербургского бюджета на 2020 год выпало более 54 миллиардов доходов
Владимир Познер считает уход тележурналистов в Интернет вынужденным
Чиновники отреагировали на сход против открытия магазина в доме Овсянникова