Свалка на Народной разрослась до четверти гектара

Незаконная свалка образовалась близ улицы Народной в Невском районе Петербурга. В высоту горы мусора достигли трех метров.

Свалка разместилась в 200 метрах от дома 102/5 по Народной улице на участке между железнодорожными путями и газопроводом. Об этом сообщила общественная экологическая организация «Зеленый Фронт».

«Эта свалка очень удобно расположена для несанкционированного сброса отходов и если в ближайшее время не принять меры по ограничению заезда на неё, мусорные горы очень быстро вырастут», — отметил руководитель организации Егор Леонтьев.

Завалы мусора, по данным активистов, занимают около 0,25 га. Среди отходов можно найти покрышки, строительный мусор, пластиковые емкости, поддоны и порубочные остатки.

Разрастается свалка преимущественно по ночам. После заката неизвестные привозят новые горы мусора, рассказал один из излекателей металла.

О свалке активисты сообщили в надзорные ведомства. Ожидается, что будут приняты меры.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о незаконной свалке вдоль Индустриального проспекта. Отходами, по словам общественников, завалили придорожную канаву. Протяженность свалки составляет около 200 метров.