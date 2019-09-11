Вдоль Индустриального проспекта выросла незаконная свалка

Вдоль Индустриального проспекта выросла незаконная свалка
Свалка вдоль Индустриального проспекта. Фото: МОО "Зеленый фронт"

Горы отходов протянулись вдоль Индустриального проспекта на 200 метров. Незаконную свалку в Красногвардейском район Петербурга обнаружили активисты МОО «Зеленый фронт».

Мусорные горы возвышаются на три метра в высоту. Отходами, по словам общественников, завалили придорожную канаву. Неизвестные свалили близ дороги строительные отходы, старую мебель и автомобильные покрышки.

Свалка вдоль Индустриального проспекта. Фото: МОО «Зеленый фронт»

Всего вдоль Индустриального проспекта, по данным «Зеленого фронта» сброшено порядка 2 тыс. кубометров отходов.

«Эти навалы из строительного мусора являются лишь видимой с дороги частью гораздо более крупной свалки, которая уже длительное время требует ликвидации», — отметил руководитель природоохранных проектов МОО «Зеленый Фронт» Егор Леонтьев.

Активисты в начале июля сообщали, что на некогда заброшенной свалке вдоль Индустриального проспекта появились свежие отходы. Площадь свалки составляет порядка 5 га.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в поселке имени Свердлова в Ленобласти растет незаконная свалка.

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