Вдоль Индустриального проспекта выросла незаконная свалка

Горы отходов протянулись вдоль Индустриального проспекта на 200 метров. Незаконную свалку в Красногвардейском район Петербурга обнаружили активисты МОО «Зеленый фронт».
Мусорные горы возвышаются на три метра в высоту. Отходами, по словам общественников, завалили придорожную канаву. Неизвестные свалили близ дороги строительные отходы, старую мебель и автомобильные покрышки.
Всего вдоль Индустриального проспекта, по данным «Зеленого фронта» сброшено порядка 2 тыс. кубометров отходов.
«Эти навалы из строительного мусора являются лишь видимой с дороги частью гораздо более крупной свалки, которая уже длительное время требует ликвидации», — отметил руководитель природоохранных проектов МОО «Зеленый Фронт» Егор Леонтьев.
Активисты в начале июля сообщали, что на некогда заброшенной свалке вдоль Индустриального проспекта появились свежие отходы. Площадь свалки составляет порядка 5 га.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в поселке имени Свердлова в Ленобласти растет незаконная свалка.