Мэр Абакана Николай Булаткин скончался в ДТП в Красноярском крае

Мэр города Абакан, столицы республики Хакасия Николай Булаткин скончался в результате дорожно-транспортного происшествия.

Трагедия случила неподалеку от Минусинска, у деревни Топольки, находящейся в Красноярском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.

Сотрудники ГУ МВД по Красноярскому краю подтвердили информацию о гибели главы Абакана. На данный момент известно, все произошло на 433 километре автодороги Р-257 «Енисей». Николай Булаткин, предположительно не справился с управлением, выехал в кювет и врезался в дерево. В результате полученных травм он скончался на месте.

Полиция исследует место происшествия и выясняет детали и обстоятельства.

Николай Булаткин родом из города Томска. Он родился 17 декабря 1952 года. После окончания МГУ в 1976 году работал инженером. Затем закончил аспирантуру Московского авиационного технологического института, стал кандидатом технических наук. В 1985 году переехал в Абакан, работал старшим преподавателем, заведующим кафедрой математики в Абаканском филиале Красноярского политехнического института. В конце апреля 1995 года его избрали главой администрации города, а затем он многие годы переизбирался, а в общей сложности Булаткин был главой Абакана в течение 24 лет.