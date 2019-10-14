Таможенники в Ивангороде остановили эстонку с 279 бюстгальтерами, купленными для родных

Таможенники в Ивангороде остановили эстонку с 279 бюстгальтерами, купленными для родных
Женщина заверила, что бюстгальтеры куплены для себя и родных. Фото: sztu.customs.ru

Таможенники остановили иномарку, наполненную бюстгальтерами. Автоледи из Эстонии везла 24 килограмма нижнего белья в Россию.

Жительница Нарвы, управляющая автомобилем марки BMW, рассказала таможенникам в Ивангороде, что не перевозит ничего, что было бы необходимо декларировать. Однако в ее транспорте обнаружили две сумки, которые были набиты бюстгальтерами.

Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении, в автомобиле было 279 бюстгальтеров общим весом без малого 24 килограмма. Женщина также добавила, что купила белье на распродаже в родном городе. Она приобрела бюстгальтеры для себя и родных.

«Количество перемещаемого товара указывало на то, что он не предназначен для личного пользования и должен быть задекларирован в общем порядке», — отметили таможенники.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что таможенники остановили груз с бумажными банкнотами. Они предназначались для детских настольных игр.

остановка таможня эстония
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На выезде с рынка в Купчино фура собрала три автомобиля
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств
Смольный и МВД договорились о штрафах на платных парковках
В Ленинградском зоопарке образовалась новая пара, макак нашел вторую половинку
На Некрасова нетрезвый петербуржец попрыгал на капоте «Ауди» и ...
Таможенники в Ивангороде остановили эстонку с 279 бюстгальтерами, ...
Бюджет ОМС в Петербурге в 2020 году составит 119 млрд рублей
С петербургских улиц вывезли 2,6 тонн загрязнений