Таможенники в Ивангороде остановили эстонку с 279 бюстгальтерами, купленными для родных

Женщина заверила, что бюстгальтеры куплены для себя и родных. Фото: sztu.customs.ru

Женщина заверила, что бюстгальтеры куплены для себя и родных. Фото: sztu.customs.ru

Таможенники остановили иномарку, наполненную бюстгальтерами. Автоледи из Эстонии везла 24 килограмма нижнего белья в Россию.

Жительница Нарвы, управляющая автомобилем марки BMW, рассказала таможенникам в Ивангороде, что не перевозит ничего, что было бы необходимо декларировать. Однако в ее транспорте обнаружили две сумки, которые были набиты бюстгальтерами.

Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении, в автомобиле было 279 бюстгальтеров общим весом без малого 24 килограмма. Женщина также добавила, что купила белье на распродаже в родном городе. Она приобрела бюстгальтеры для себя и родных.

«Количество перемещаемого товара указывало на то, что он не предназначен для личного пользования и должен быть задекларирован в общем порядке», — отметили таможенники.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что таможенники остановили груз с бумажными банкнотами. Они предназначались для детских настольных игр.