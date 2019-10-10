Кингисеппская таможня остановила бумажные деньги из Китая

В грузе было 600 тысяч бумажных купюр. Фото: pixabay

В грузе было 600 тысяч бумажных купюр. Фото: pixabay

В Кингисеппской таможне задержали бумажные деньги из Китая с изображением «Жирафики». Банкноты предназначались для детских настольных игр. Товар перемещался через Усть-Лужский таможенный пост.

Бумажные купюры в количестве 600 тыс. штук проверили инспекторы таможенного поста.

Страной происхождения значилась Китайская Народная Республика. Со слов замначальника Кингисеппской таможни Ирины Веселовой, одним из приоритетных направлений деятельности сотрудников является защита прав на объекты интеллектуальной собственности при выпуске для внутреннего потребления.

Оказалось, что данный товарный знак («Жирафика») был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ. В ходе контроля также выяснилось, что его правообладателем является товарный знак «Жирафики».

Лицензий и разрешений на использование знака правообладатель предоставить не смог. В таможне установили, что перемещение данного товара рассматривается как нарушение законодательства об интеллектуальной собственности в соответствии с частью 4 Гражданского кодекса РФ

Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении, сотрудники продолжают необходимые процедуры.

Ранее в GazetaSPb сообщали об остановке вывоза сигарет в Финляндию. Перевоз груза прервали сотрудники таможни.