Аналитика: строительство, торговля, платная медицина и частный сыск приносит доход пенсионерам

Чаще всего старшее поколение открывает дело в сфере строительства и ремонта. Фото: pixabay.com

Чаще всего старшее поколение открывает дело в сфере строительства и ремонта. Фото: pixabay.com

Оператор облачных коммуникаций «Манго Телеком» выяснил, какие направления бизнеса привлекают предпринимателей старшего возраста.

Для этого в «Манго Телеком» изучили профили компаний, пользующихся телефонией для бизнеса, при условии, что эти предприятия принадлежат или управляются людьми пенсионного и предпенсионного возраста. Самому возрастному предпринимателю в исследуемой группе 79 лет, уточнили аналитики.

Чаще всего старшее поколение открывает дело в сфере строительства и ремонта. К этой категории относятся 16% компаний.

В торговле работают 15% предприимчивых людей среднего и пожилого возраста, 13% связаны с медицинским бизнесом, 10% — с авторемонтным. На пятом месте — индустрия красоты — 7%, чуть менее популярны туристические фирмы — 6%.

Транспортные услуги предоставляют 5% «взрослых» компаний, в сфере общественного питания нашли себя 3% и столько же — в сфере деловых услуг, включая бухгалтерские и юридические.

В комментариях к результатам исследования аналитики «Манго Телеком» отметили, что многие предприниматели старшей группы выбирают довольно оригинальные способы заработка. Так, в выборке обнаружились несколько детективных агентств, салоны красоты для животных, кинопроизводственные компании и студия йоги.

«Манго Телеком» работает в 67 городах России, предоставляя сервисы виртуальных АТС и облачных контакт-центров более чем 50 тысячам компаний всех основных сфер.