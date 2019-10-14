В Петербурге планируют ввести торговый сбор

В Петербурге после 2020 года могут ввести торговый сбор. Соответствующий законопроект уже прорабатывается, рассказал вице-губернатор Евгений Елин.

Торговый сбор — обязательный платеж, взимаемый с торговых предприятий ежеквартально. Размер его зависит от вида деятельности, площади и расположения торгового помещения. В ряде регионов России он уже введен.

Инициатива, как отметил Елин, в первую очередь коснется малого бизнеса, сектора предпринимательства и потребительского рынка. Однако задача её — не пополнить городскую казну, а бороться с «серой зоной».

«Законопроект на сегодняшний день дорабатывается, рассматривается. Пока он не обсуждался и не вносился в Законодательное собрание», — приводит слова Елина «РИА Новости».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что налог на малый бизнес в 2020 году может вырасти на 4,9%. Таким образом Министерство экономического развития планирует компенсировать инфляцию.