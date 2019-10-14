Подростков задержали после драки с мужчинами на Кронштадтской

В Кировском районе Петербурга задержали группу подростков. Их подозревают в грабеже.

По предварительным данным, 13 октября на Кронштадтской улице произошел конфликт между двумя мужчинами и группой подростков. Словесная перепалка переросла в драку.

«Один из мужчин, получивший в ходе драки повреждения, был госпитализирован», — сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Помимо этого, несовершеннолетние похитили смартфон у мужчины.

В этот же день четырех парней и двух девушек задержали около станции метро «Автово». По приметам они походили на группу подростков, ввязавшихся в драку. Еще одного подозреваемого задержали 14 октября.

В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело, добавили в пресс-службе. Его подозревают в грабеже.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали 24-летнего студента. Мужчина, по предварительным данным, открыл стрельбу в Орловском переулке.