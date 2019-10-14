Женщина попыталась вынести автозапчасти с завода на Софийской

Женщина попыталась вынести автозапчасти с завода на Софийской
Автомобильный завод на Софийской. Скриншот: Google Maps

В Колпинском районе Петербурга задержали 50-летнюю женщину. Она пыталась вынести с завода на Софийской улице автомобильные запчасти.

Предприятие расположено в поселке Шушары на Софийской №115А. Около 3:50 часов 12 октября на заводе сработала тревожная сигнализация. Сигнал получил наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Росгвардейцы оперативно прибыли к заводу и задержали женщину. Она намеревалась забрать 40 парктроников и 12 форсунок омывателя фар. Для чего ей запчасти, не уточняется.

«Выезжала следственно-оперативная группа. Задержанная была передана сотрудникам 4 отдела полиции», — сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в деревне Мыза-Ивановка у 52-летней жительницы похитили строительный инструмент стоимостью 15 тыс. рублей.

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