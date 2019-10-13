Подросток с битой похитил из квартиры строительный инструмент в Гатчинском районе

В Гатчинском районе неизвестный житель похитил из квартиры строительный инструмент, угрожая жительнице. Сотрудники полиции разыскали злоумышленника.

Инцидент случился в субботу, 12 октября, в деревне Мыза-Ивановка. Со слов 52-летней женщины, злоумышленник вошел в ее дом с битой. Угрожая расправой, он похитил строительный инструмент и скрылся. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, жительница уточнила, что входная дверь была не заперта.

В результате розыскных мероприятий сотрудники правопорядка задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 17-летний местный житель. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемому назначена подписка о невыезде.

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