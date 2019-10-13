Несовершеннолетняя отравилась неопределенным веществом на Куйбышева

В Петроградском районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту отравления подростка.

Инцидент случился в субботу, 12 октября, в одной из квартир дома №21 по улице Куйбышева. К месту прибыла скорая помощь. 17-летнюю жительницу госпитализировали в тяжелом состоянии. Девочка отравилась неизвестным веществом.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Выясняется, чем отравилась петербурженка.

Ранее в GazetaSPb сообщали о прорыве трубы в Кировском районе. Залило несколько домов, в воде также оказались припаркованные автомобили.