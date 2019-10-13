Во дворах на Лени Голикова прорвало трубу, затопило три дома

Во дворах на Лени Голикова прорвало трубу, затопило три дома
Множество машин оказалось в воде. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня ночью, 13 октября, в Кировском районе Петербурга произошел прорыв трубы холодного водоснабжения.

Все произошло у дома №25 по улице Лёни Голикова. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонакте» видно, что в воде оказалось множестве припаркованных машин.

«Капитально залило три дома», — написал автор записи в социальной сети «ВКонтакте».

К месту происшествия прибыли экстренные службы. Пользователи добавили, что к часу ночи сотрудники закончили работу на участке. Жителей не отключили от водоснабжения.

Ранее в GazetaSPb сообщали о грабеже в Колпино. Женщина возвращалась домой, когда неизвестный отобрал у нее сумку. В ней находились документы, деньги и мобильник.

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