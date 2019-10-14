Ленобласть перейдет на «закрытую» схему теплоснабжения

Ленобласть перейдет на &#171;закрытую&#187; схему теплоснабжения
Предполагается, что по новой схеме все муниципалитеты Ленобласти начнут работать не позже 1 января 2022 года. Фото: pixabay

Ленобласть перейдет на «закрытую» схему отопления. Речь идет о многоквартирных домах.

Задача соответствующего перехода почти решена в Волосовском, Подпорожском, Сланцевском, Тихвинском и Тосненском районах. Так, тепло, которое отдают трубы с горячей водой для отопления, подогревает холодную воду для ГВС.

Как сообщили в правительстве области, для соответствующего перехода необходима установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, которые позволят сэкономить до 20% энергоресурсов. Кроме того, повысят качество горячего водоснабжения.

Все муниципалы области планируется перевести на новую схему до 1 января 2022 года.

Ранее в GazetaSPb сообщали о способах экономии на оплате отопления. Соответствующие советы дали работники ЖКХ.

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